Confido enormemente nella qualità della sceneggiatura, nella sua unicità e nella sua originalità. Se lo script sa di nuovo, è quello che assorbi. Le esperienze nuove ci sono, ma devi puntare a quelle e portartele a bordo, devi provarle pienamente, anche se questo implica rendere la vita delle persone con cui vivi un po’ più difficile, ma trovo che sia l’unico modo per farlo.

Tra i problemi affrontati dall’attore c’è stata ovviamente la pandemia:

Ho girato ogni settimana per l’ultimo anno perché abbiamo girato due stagioni praticamente una dietro l’altra. Per un ottantenne è stato un periodo difficile, ma hanno avuto molta cura di me e mi sono goduto ogni singolo momento.