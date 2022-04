sta continuando a rilasciare delle interviste per la promozione della miniserie A very british scandal ( LEGGI LA RECENSIONE ) che finiscono poi a toccare anche delle questioni collegate al Marvel Cinematic Universe. il franchise dove veste è stato la voce di Jarvis, poi Visione e poi Visione bianco.

L’attore ha già raccontato degli scherzi che fa ai suoi ospiti impiegando dei busti di Visione e ha già evitato di rispondere, in maniera diretta, in merito al suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe.

Durante la sua ospitata al Late show con Seth Meyers, Paul Bettany è tornato a parlare di “robe Marvel” nel momento in cui il conduttore gli ha chiesto quale sia il rapporto di sua figlia e di suoi figlio con la sua presenza nel grande affresco cinematografico della Casa delle Idee.

La star ha spiegato che entrambi apprezzano quei film, ma ha anche ammesso di ricevere davvero poche soddisfazioni da suo figlio e sua figlia. Ha raccontato – con tanto di prova fotografica mostrata da Meyers – che uno dei due ha anche editato il suo profilo di Disney Plus con un’icona di Visione accompagnata dalla scritta Il peggior Avengers:

Sì [amano i film dell’MCU, ndr], ma mi torturano di continuo. Mia figlia ha attraversato tutte le fasi con gli Avengers e ognuno è stato il suo preferito. Ma non sono mai io! Di recente, ho acceso Disney Plus perché volevo guardare Moon Knight (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE TV) che è fantastico. Ho provato a loggarmi nel mio account di Disney Plus e ho scoperto che lo avevano editato.