Paul Rudd parla della chat di gruppo con i colleghi Avengers (e non solo)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Durante un’intervista per lo speciale di IMDB Burning Questions with Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Paul Rudd ha parlato della chat di gruppo che condivide con alcuni dei suoi colleghi Marvel.

Come raccontato dall’attore, tutto è nato per un’occasione ben prcisa:

Oh, ottima domanda. Esiste, ed esiste da anni. So di essere in almeno uno di questi perché anni fa abbiamo formato un gruppo per il fantacalcio e nel frattempo alcuni si sono aggiunti, altri se ne sono andati. Ci sono Chris Evans, Chris Pratt, Don Cheadle, Ryan Reynolds… ci sono un sacco di messaggi e un sacco di meme con bambini di cinque anni… che cadono e fanno cose del genere. Facciamo esattamente come tutte le persone.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania è al cinema dal 15 febbraio distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.