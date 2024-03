In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, documentario dedicato alla vita del celebre cantante, è da poco disponibile in streaming negli Stati Uniti. All’interno delle pellicola, sono proposte alcune vecchie interviste (riprese anche da People) in cui quest’ultimo parla del suo matrimonio con Carrie Fisher, celebre volto della principessa Leia nella saga di Star Wars. In un estratto, ricorda:

Nel bel mezzo del tour della reunion [con Art Garfunkel], mi sono sposato. Ho sposato Carrie Fisher. Carrie era molto più orientata allo show bussiness. Io l’ho assecondata: era il mondo in cui era cresciuta, ci era abituata. Era abituata a un sacco di [attività] stampa e cose del genere. Non si sentiva intimidita o altro. Sapeva come manipolarla e farla funzionare per lei. Era molto brava in questo, mentre io non lo ero.

La coppia si era infatti conosciuta alla fine degli anni ’70 mentre Fisher stava girando il primo film di Star Wars, e ha poi divorziato nel luglio 1984. All’epoca, Simon aveva dichiarato:

A cosa stavo pensando? Di certo non pensavo alla vita, che in realtà devi fermarti. Il matrimonio è molto… è una cosa difficile da fare. Devi concentrarti, non tutto può accadere in una volta, non tutto è un evento mediatico. Ci sono tutti i tipi di errori che si sommano ad errori e ad altri errori. Mi sono reso conto che potevo avere un esaurimento a causa dei turbamenti emotivi.

Nel film, sentiamo anche le parole di Fisher, scomparsa nel 2016, a proposito del matrimonio con Simon. Alla domanda in una vecchia intervista, “E stata la cosa sbagliata da fare?“, aveva risposto affermativamente, spiegando:

Penso che, se mi guardi, al massimo puoi pensare che sono una fidanzata interessante. Ma una moglie? Credo che rimarresti deluso. Povero Paul. Ha dovuto sopportare molte cose con me. Credo che alla fine io sia ricaduta nella categoria “buoni aneddoti, cattiva realtà”. Ero davvero buona come materiale, ma quando si trattava di vivere giorno per giorno, ero un po’ più di quanto potesse sopportare.

Cosa ne pensate delle parole di Paul Simon sul suo matrimonio con Carrie Fisher? Lasciate un commento!

