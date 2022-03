Prossimamente vedremo Pedro Pascal al fianco di Nicolas Cage in(il peso insostenibile di un gigantesco talento), il film in cui Nicolas Cage interpreta sé stesso.

E proprio in una recente intervista a Movie Extras Videos Pascal ha parlato della sua esperienza al fianco di Cage:

Non avrei mai pensato di incontrare, beh sai, uno dei miei eroi. Che mi piacesse o meno vedevo i suoi film più di quanto non vedessi film di altre persone. Quindi non saprei come descrivere in altri termini l’esperienza che ho vissuto, perché il primo giorno di riprese dopo “azione!” ero in scena con Nicolas Cage. Per quanto suoni adulatorio, non è così.