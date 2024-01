Pedro Pascal non sarà più il protagonista di Weapons, il nuovo film di Zach Cregger, regista di Barbarian, stando a quanto riportato da Jeff Sneider nella sua ultima newsletter.

Il motivo sarebbe il desiderio dell’attore di tenersi libero in vista delle riprese di Fantastic Four, ruolo per cui non è stato ancora confermato.

Quest’anno Pascal sarà non solo sul set della seconda stagione di The Last of Us, ma anche The Mandalorian & Grogu, il film di Star Wars annunciato pochi giorni fa.

Quanto a Fantastic Four, il giornalista sostiene che le riprese siano slittate al terzo trimestre del 2024, perciò l’attore non dovrebbe essere sul set prima del prossimo luglio. Decisamente improbabile, in virtù di questo, che il film riesca a uscire a maggio 2025, come fissato in calendario dai Marvel Studios.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Pedro Pascal nel film Marvel? Potete dircelo nei commenti!

