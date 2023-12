In una recente intervista con THR, l’attrice di Killing Eve e The Last Duel Jodie Comer è tornata a commentare le voci secondo cui sarebbe in lizza per il ruolo di Susan Storm nel film di Fantastic Four dei Marvel Studios.

L’attrice ha parlato più in generale delle voci di corridoio:

La cosa non mi stressa sicuramente, ma la trovo sempre interessante, ed è buffo perché le persone – amici e parenti compresi – vengono da me e mi chiedono: “Farai questo, quello o quell’altro?” e rispondo: “No”. E loro dicono: “Oh, ok, c’è scritto online” e io ribadisco: “Non è vero”. Ma queste cose non mi tormentano, ho così chiaro quello che voglio fare. L’ho sempre avuto chiaro e le voci che circolano potrebbero non essere necessariamente in linea con quello a cui sono interessata in questo momento. Ma non sono il tipo che le smonta, perché chissà dove sarò e cosa vorrò fare in futuro. La gente cambia e anche i suoi interessi. Le voci le trovo affascinanti, ma a volte mi chiedo da dove saltino fuori.

Cosa ne pensate? Potete dircelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate