La Pixar sarà presto nei cinema con Inside Out 2, il sequel della pellicola che, nel 2015, ha messo d’accordo critica e pubblico e il direttore creativo dello studio, Pete Docter, ha avuto modo di dire la sua su un tema molto caldo da qualche anno: i remake live action dei Classici d’animazione Disney (ricordiamo che la Casa di Topolino è proprietaria della Pixar).

Tutto nasce a margine di una campagna online che chiede a gran voce che, nel caso di una versione in live action di Ratatouille, possa essere Josh O’Connor a interpretare il protagonista Alfredo Linguini (eccovi una foto comparativa dei due).

Una possibilità che viene esclusa a priori visto che Pete Docter non è un grande fan di queste operazioni:

Questa cosa che sto per dire potrebbe potrebbe ritorcersi contro di me, ma mi disturbano un po’. Mi piace fare film che siano originali e unici nel loro genere. Fare dei remake live action, personalmente, non lo trovo interessante.

Nello specifico di un live action di Ratatouille, Pete Docter spiega che sarebbe difficile far funzionare in un live action personaggi e situazioni che possono risultare credibili solo ed esclusivamente in un contesto come quello di un film animato Pixar:

Sarebbe complicato rendere carino un ratto live action! Molto di ciò che creiamo in Pixar funziona solo a causa delle regole del mondo animato. Se vedi un essere umano che entra in una casa che vola in aria attaccata a dei palloncini, la tua mente pensa, “Aspetta un attimo. Aspetta. Le case sono super pesanti. Come fanno i palloncini a sollevare la casa?”. Ma se hai un personaggio dei cartoni in una situazione analoga, pensi, “Ok, è possibile”. I mondi che abbiamo costruito semplicemente non si traducono molto facilmente in live action.

Vi ricordiamo che Inside Out 2 sarà al cinema a partire dal 19 giugno, e in anteprima nazionale in molte sale italiane già dal 18 giugno.

FONTE: Time

