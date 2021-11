In una recente intervista con la BBC (via Insider ) per promuovereha parlato della volta che ipensarono di fare un film sul

Il regista ha svelato che sta cercando di scoprire più informazioni in proposito, ma sa che al gruppo furono spedite delle copie della trilogia dal produttore Denis O’Dell per il loro viaggio in India:

“Non credo che Ringo la ricevette, mentre John, Paul e George ebbero ciascuno una copia del Signore degli Anelli da leggere in India, erano tutti così elettrizzati” ha spiegato Jackson.

Quell’emozione li spinse a cercare di portare l’opera sul grande schermo: Paul McCartney sarebbe stato Frodo, John Lennon avrebbe interpretato Gollum, George Harrison si sarebbe calato nei panni di Gandalf e infine Ringo Starr avrebbe prestato il volto a Sam.

Il gruppo voleva che Stanley Kubrick dirigesse il progetto, ma poi Tolkien rifiutò la proposta:

Alla fine non riuscirono a ottenere i diritti, perché Tolkien non gradiva che un gruppo pop lavorasse a una sua storia. Lui glielo negò, ma si può dire che per un certo lasso di tempo i Beatles pensarono di girare Il Signore degli Anelli all’inizio del 1968.

Cosa ne pensate del racconto di Peter Jackson sui Beatles? Ne eravate a conoscenza?