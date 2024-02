Dai creatori di Winnie the Pooh: Sangue e miele (e il suo sequel) sono in arrivo altre versioni horror di storie classiche, tra cui Bambi: The Reckoning, Pinocchio: Unstrung e una rivisitazione di Peter Pan, di cui oggi è disponibile un primo sguardo.

Bloody-Disgusting ci mostra oggi un primo bozzetto dedicato a Peter Pan’s Neverland Nightmare inserito tra i titoli di coda Winnie the Pooh: Sangue e miele 2.

Il regista Scott Jeffrey ha parlato del progetto svelando i primi dettagli della trama:

Sto prendendo ispirazione del cinema francese mentre mi preparo alle riprese. Il film sarà incredibilmente intenso e seguirà Wendy che cerca di rintracciare suo fratello, Michael, rapito da Peter Pan. Lo definirei un incrocio tra Alta tensione e Black Phone. È un film cattivo, violento e tremendamente cupo.

Ha poi parlato di Campanellino:

Non è quella che pensaTe. Nella nostra versione è dipendente dall’eroina, crede sia polvere di fata.

Nel cast troviamo Megan Placito (Wendy Darling), Kit Green (Campanellino), Peter DeSouza-Feighoney (Michael Darling) e Charity Kase (James).

Le riprese si terranno a maggio mentre l’uscita è prevista per Halloween 2024.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Peter Pan horror? Lasciate un commento!

