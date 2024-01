Bloody Disgusting annuncia in esclusiva che dai creatori di Winnie the Pooh: Sangue e miele (e il suo sequel) e dei film di prossima uscita Bambi: The Reckoning e Peter Pan’s Neverland Nightmare è in arrivo un altro capitolo dell’universo horror delle proprietà di dominio pubblico, Pinocchio: Unstrung.

Jagged Edge Productions ha infatti svelato un primo schizzo del film assieme al logo ufficiale, che appariranno nei titoli di coda di Winnie the Pooh: Sangue e miele 2.

“Personaggi non ancora annunciati di questo universo saranno svelati nei disegni dei titoli di coda di Pooh 2, perciò teneteli d’occhio” hanno commentato i produttori.

Il regista e il cast saranno annunciati prossimamente, le riprese inizieranno in estate e l’uscita è prevista per la fine del 2024.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Pinocchio? Lasciate un commento!

