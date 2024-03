In quel lasso di tempo che va da Picnic ad Hanging Rock a The Way Back, il regista australiano Peter Weir ci ha regalato alcune tessere importantissime di quel mosaico noto come storia del cinema. Eppure è proprio dal 2010, anno di uscita di The Way Back, che Peter Weir è lontano dal grande schermo.

A quanto pare la situazione non è destinata a cambiare considerato che il filmmaker, nel corso di un intervento al Festival de la Cinémathèque di Parigi ha confermato di essersi ritirato dalla professione di regista.

Quando gli è stato chiesto di questa pausa lunga 14 anni ha così risposto:

Sono in pensione. Perché ho smesso di fare cinema? Perché, semplicemente, non ho più l’energia.

Ethan Hawke, le accuse a Russell Crowe e Johnny Depp: hanno “distrutto” Peter Weir

Nell’estate del 2022, Ethan Hawke, che con Peter Weir ha collaborato a un film che definire leggendario sarebbe riduttivo come L’attimo fuggente, spiegava che, a suo modo di vedere, era per colpa di star “bizzose” come Russell Crowe e Johnny Depp che il regista aveva perso interesse a girare film.

Gli piaceva molto quel lavoro quando non aveva attori che lo mettevano in difficoltà. Russell Crowe e Johnny Depp lo hanno distrutto. È una persona così rara al giorno d’oggi, un artista popolare. Fa film mainstream che sono artistici. Per avere il budget necessario a un The Truman Show o a un Master and Commander, ci vuole un Jim Carrey o un Russell Crowe. Penso che Harrison Ford e Gerard Depardieu fossero il suo genere di attori, erano amici dei registi e non si consideravano troppo importanti.

Russel Crowe, lo ricordiamo, ha collaborato col regista in Master and Commander, uscito nel 2003, mentre, per quando riguarda Depp, si tratta di un’occasione che non si è davvero concretizzata. Nel 2014 Peter Weir ha infatti abbandonato la regia di Shantaram, adattamento del best seller di Gregory David Roberts che avrebbe dovuto vedere come protagonista proprio Depp.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Telerama

Classifiche consigliate