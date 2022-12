Pinocchio: i registi parlano di una cupa scena scartata dal film

In una recente intervista a ComicBook.com i registi Guillermo del Toro e Mark Gustafson hanno parlato di una particolare e oscura scena eliminata da Pinocchio, il film animato in stop-motion diretto dai due registi per Netflix.

Pare infatti che la scena d’apertura fosse molto diversa da quella che abbiamo visto nel film. In una versione primordiale il figlio di Geppetto veniva ucciso da un plotone d’esecuzione:

Lo avevamo pensato [Mussolini che sparava Pinocchio] all’inizio, ma in origine si trattava di un plotone d’esecuzione.

Gustafson ha poi aggiunto:

Avevamo pensato a una squadra di tiratori sulla spiaggia. Sembrava troppo cupa e ci siamo ricreduti.

