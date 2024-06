Austin Butler ha commentato le voci di corridoio secondo cui sarebbe nel mirino della Disney per condurre il timone del nuovo film di Pirati dei Caraibi in sviluppo.

“Oh, non ne so nulla” ha commentato durante un’intervista con ET in compagnia di Jodie Comer per The Bikeriders. “Amo Pirati dei Caraibi“.

“Mi ricorda quando ero bambino” ha poi aggiunto. “Alle elementari dovevano realizzare questi cartelloni con i cantanti e gli attori preferiti. E all’epoca, non ricordo esattamente quando, in terza o quarta elementare, scelsi Pirati dei Caraibi“.

“Roba grossa!” ha commentato Comer.

Visto il significato della saga, Butler ha ammesso di essere esitante all’idea di salire a bordo di nuovo Pirati. “È difficile toccare qualcosa di simile perché sono film così belli. Adoro quello che ha fatto Johnny [Depp]“.

