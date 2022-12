Pirati dei Caraibi, Bill Nighy ricorda la “triste” esperienza col costume di Davy Jones

In Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma il pubblico cinematografico ha conosciuto – e amato praticamente in maniera istantanea – il villain Davy Jones, il capitano dell’Olandese Volante che, nella pellicola di Gore Verbinski, era interpretato da un irriconoscibile Bill Nighy.

Nel ben noto format di Vanity Fair in cui gli attori ripercorrono alcuni ruoli chiave della loro carriera, Bill Nighy racconta, con parecchia ironia, di come abbia scoperto solo una volta arrivato sul set del secondo Pirati dei Caraibi che per interpretare Davy Jones non avrebbe indossato un costume e delle protesi di make-up dato che il look del personaggio sarebbe poi stato creato tutto al computer in post-produzione:

Quando arrivai sul set, non realizzai subito che non avrei indossato un costume come tutti gli altri. Così diedi uno squillo al reparto costumi chiedendo “Il mi costume fra quanto arriva?” al che loro “Ma nessuno ti ha spiegato come funziona” e io “Come funziona cosa?”. E così scappò fuori che dovevo indossare un pigiama da computer ricoperto di bolle bianche e una cuffietta con una bolla in cima e 250 puntini disegnati sulla mia faccia. E dovevo portare delle sneakers, delle scarpe da ginnastica, che per me sono comunque una forzatura, che avevano questa piccola bolla sopra. E poi mi avrebbero presentato a Johnny Depp e Orlando Bloom. La gente non avrebbe neanche pranzato con me perché sarebbe stato troppo triste. I membri della troupe che ti salutavano allontanandosi perché era troppo triste vedere un uomo nella fase più avanzata della mezza età vestito come qualcuno che non era riuscito a entrare a far parte dei Devo o qualcosa del genere.

Cosa ne pensate dell’aneddoto sul costume di Davy Jones nella saga di Pirati dei Caraibi raccontato da Bill Nighy? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: YouTube