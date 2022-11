Pirati dei Caraibi: il film con Margot Robbie è morto, parla l’attrice

Alla fine, sembra proprio che il film di Pirati dei Caraibi con protagonista Margot Robbie non vedrà la luce. A rivelarlo è stata l’attrice in persona durante un’intervista con Vanity Fair: il progetto scritto dalla sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson è stato accontonato:

Avevamo un’idea che abbiamo sviluppato per un po’, molto tempo fa, incentrata su una versione al femminile… non proprio al femminile, ma era una storia diversa che credevamo potesse essere davvero forte. Ma mi sa che [la Disney] non vuole farlo”.

Qualche mese fa, nel corso di una chiacchierata con il Times per la promozione di Top Gun: Maverick, lo storico produttore della saga Jerry Bruckheimer aveva confermato le intenzioni di riavviare il franchise con un nuovo film ambientato nello stesso universo con protagonista Margot Robbie:

Sì, ne stiamo parlando con Margot Robbie. Stiamo sviluppando due sceneggiature di Pirati, una con lei e una senza.

Sulla possibilità che Johnny Depp tornasse aveva poi detto: “A questo punto no”, prima di aggiungere. “Il futuro deve essere ancora deciso“. Accanto al Pirati dei Caraibi con Margot Robbie ce n’era un altro in fase di scrittura con Ted Elliot e il creatore di Chernoby Craig Mazin, ma oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti.