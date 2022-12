Pirati dei Caraibi: Keira Knightley era convinta che il film avrebbe floppato

Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna è il film prodotto dalla Disney e diretto da Gore Verbinski che, nel 2003, ha portato sul grande schermo il primo episodio di un franchise basato sulla popolare attrazione dei parchi Disney.

Con un incasso di 650 milioni di dollari – a fronte di un budget di circa 140 – la pellicola è stata un autentico successo che ha avviato un’epopea seguitissima e amatissima che ha generato un giro d’affari da 4 miliardi e mezzo di dollari anche grazie alla presenza di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow. Cumulativamente i cinque capitoli hanno avuto un costo di 1,274 miliardi di dollari (Fonte: The numbers).

All’epoca dell’ingaggio però, l’allora quasi esordiente Keira Knightley era convinta che, dato il tema piratesco, il film fosse destinato a floppare pesantemente. A raccontare l’aneddoto è Richard Curtis, regista e sceneggiatore di Love Actually, che con Keira Knightley ha lavorato proprio alla popolare commedia che, da vent’anni a questa parte, è diventata un classico delle feste.

Durante il The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later – A Diane Sawyer Special, lo special che la ABC ha dedicato a Love Actually, Curtis racconta:

Ricordo che un giorno, durante le riprese, ero seduto a parlare insieme a Keira e le chiesi “Cosa farai dopo?”. Lei mi rispose “Una roba che non credo funzionerà. È un film di pirati e questo genere va sempre male”.

Per fortuna sua – e della Disney – andò tutto in modo decisamente differente.

FONTE: via ET Online