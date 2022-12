Pirati dei Caraibi: c’è ancora speranza per il film con Margot Robbie, secondo il produttore Jerry Bruckheimer

A dispetto di quanto sostenuto da Margot Robbie, non è ancora finita per il Pirati dei Caraibi “al femminile” con protagonista l’attrice.

In una recente intervista con Collider il produttore Jerry Bruckheimer ha spiegato infatti che di Pirati dei Caraibi erano in sviluppo due progetti: accanto al film con Margot Robbie ce n’era un altro in fase di scrittura con Ted Elliot e il creatore di Chernoby Craig Mazin.

Bruckheimer ha semplicemente chiarito che è l’altro film ad aver ottenuto il via libera e la priorità, ma che non è detta l’ultima parola:

Credo che quella sceneggiatura sarà pronta a un certo punto. Abbiamo sviluppato due storie diverse e Pirati e l’altra sta andando avanti per prima, perciò stiamo lavorando per far entrare in produzione quella.

Qualche giorno fa, ricordiamo, Margot Robbie era apparsa molto negativa:

Avevamo un’idea che abbiamo sviluppato per un po’, molto tempo fa, incentrata su una versione al femminile… non proprio al femminile, ma era una storia diversa che credevamo potesse essere davvero forte. Ma mi sa che [la Disney] non vuole farlo”.

Cosa ne pensate? Ditecelo qui di seguito nei commenti se avete un abbonamento a Badtaste+!