è tornato a parlare con Inverse , durante la promozione del suo ultimo progetto, di un potenziale seguito di

Rispetto all’anno scorso, l’attore è apparso molto meno speranzoso su un sequel. Con un budget di 150 milioni, il film ha incassato in tutto il mondo 430 milioni di dollari, non un successo straordinario ma abbastanza da giustificare un altro capitolo.

Purtroppo, però, non sembra una priorità per lo studio. “Adorerei far parte di Detective Pikachu 2” ha commentato l’attore. “Ma non so se si farà“.

Ha poi aggiunto:

Forse dovremmo seppellire le speranze, ho i miei dubbi che vogliano farlo, anche se lo vorrei tanto. Sono un grandissimo fan di Pokémon, perciò lo spero tanto.

Pokémon – Detective Pikachu è arrivato nelle nostre sale il 9 maggio 2019.

Questa la sinossi:

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Avendo scoperto che i due sono equipaggiati per comunicare tra loro in modo singolare, Tim e Pikachu uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action. Qui incontreranno una serie di Pokémon, scoprendo una trama sconvolgente che potrebbe distruggere la loro coesistenza pacifica con gli umani e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

Fanno parte del cast Ryan Reynods, Justice Smith, Kathryn Newton e Ken Watanabe. Diretto da Rob Letterman, la squadra dietro le quinte di Pokémon – Detective Pikachu comprende il direttore della fotografia John Mathieson già candidato a due premi Oscar, lo scenografo Nigel Phelps e il montatore premio Oscar Mark Sanger. Gli effetti visivi sono della Moving Picture Company e della Framestore.

Quanto attendete un sequel di Detective Pikachu?