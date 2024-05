Pinocchio si appresta a entrare nel Poohniverse, l’universo horror dei personaggi di dominio pubblico nato con Winnie the Pooh – Sangue e miele.

Come riportato da Variety, il nuovo film si intitolerà Pinocchio: Unstrung e sarà diretto ancora una volta Rhys Frake-Waterfield. L’obiettivo è fare poco affidamento sugli effetti visivi, visto che Pinocchio sarà una bambola fisica che prenderà vita grazie alle doti di Todd Masters della MasterFx (creatore di Chucky nel film del 2019 La bambola assassina)

Le riprese partiranno a settembre, mentre l’uscita dovrebbe essere prevista già per gennaio.

Un esempio di quanto sarà crudo il progetto? In una scena del film Pinocchio indosserà la pelle di una sua vittima per sentirsi finalmente “un bambino vero”.

Ricordiamo che dopo il sequel Winnie the Pooh: Tutto sangue e niente miele, i piani prevedono la realizzazione di evento cross-over che riunirà tutti i protagonisti dell’universo horror di dominio pubblico: in quest’articolo le ultime dichiarazioni in merito.

Il primo film, Winnie the Pooh – Sangue e miele, in Italia è disponibile su Prime Video. Cosa ne pensate dell’arrivo di Pinocchio? Ditecelo nei commenti!

