In occasione della promozione di Winnie the Pooh – Sangue e miele 2, il produttore Scott Chambers ha parlato del grande evento cross-over che riunirà tutti i protagonisti dell’universo horror di dominio pubblico.

“Stiamo creando un universo” ha confermato. “Da bambino ho sempre sognato di vedere nello stesso film Leatherface, Hellraiser, Chucky… li volevo tutti insieme, ma poi ho capito che non sarebbe mai successo. Adesso invece possiamo farlo, e lo faremo con Peter Pan, con Pinocchio, con Bambi. Li riuniremo tutti, sarà una follia“.

Ha poi spiegato che ogni film in sviluppo fungerà da introduzione dei personaggi, conterranno easter egg di vario tipo e tutti punteranno al grosso evento:

Il nostro film più grosso, che avrà un budget incredibile, si intitolerà Poohniverse: Monsters Assemble, sarà il nostro Avengers. Ci saranno Pooh, Pimpi, Tappo, Tigro, Uffa, il Cappellaio Matto, La Bella Addormentata, Pinocchio, Peter Pan, Trilly e molti altri. Saranno tutti insieme. Ho una scena in testa in cui ci sono tutti loro in fila che camminano per questa strada e distruggono ogni cosa che li ostacola. Sarà uno spasso.