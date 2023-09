Durante il recente Toronto Film Festival, è stato presentato Poolman, esordio alla regia di Chris Pine, che non è stato accolto molto bene da parte della critica. Al momento, il sito Rotten Tomatoes registra un 21% di recensioni positive su un totale di 14 raccolte finora. Nel film, il noto attore veste anche i panni del protagonista, un addetto alla piscina e aspirante filosofo che si ritrova improvvisamente a lavorare negli appartamenti tahitiani Tiki. Qui scopre il più grande furto d’acqua nella storia.

Tra le recensioni negative, troviamo quella del Daily Beast, che scrive: “le cospirazioni sono ovunque in Poolman, ma il mistero più grande potrebbe essere come chiunque sia stato coinvolto sia stato attratto da questa ondata di spaventosa follia“. Ci va giù pesante anche Indiewire, che, assegnando al film un voto di 0/100, sentenzia: ” Poolman dura solo 100 minuti, ma è probabile che 99 di questi minuti siano trascorsi in una silenziosa noia, se non in un’irritata incredulità per essere stati sottoposti a una tale sciocchezza senza arte né parte“. Slashfilm invece sottolinea: “La componente mystery è un pasticcio contorto, che cerca chiaramente di coniugare l’intrigo di Chinatown con il caos crescente di un film dei fratelli Coen, senza riuscire a rendere le cose avvincenti, mentre l’umorismo stravagante fa fiasco“.

Fanno parte del cast di Poolman anche Jennifer Jason Leigh, Annette Bening, Danny DeVito e DeWanda Wise.

Di recente abbiamo visto Chris Pine nella parte del bardo Edgin in Dungeons & Dragons: l’omore dei ladri.

Cosa ne pensate dell’accoglienza critica riservata a Poolman, film d’esordio di Chris Pine? Lasciate un commento!

FONTE: Rotten Tomatoes

