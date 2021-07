La Lucky Red ha pubblicato online i character poster dei protagonisti di, horror diretto da qua potete vedere il trailer italiano del lungometraggio).

Dalla sinossi ufficiale: Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli.

Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.

Il film, ricordiamo, sarà disponibile nelle sale italiane dal 28 luglio.

Potete vedere tutti i poster qui di seguito:

Possession

Possession

Possession

















Possession, diretto dal maestro dell’horror Albert Pintó, è stato uno dei più grandi successi cinematografici degli ultimi tempi in Spagna con oltre 4 milioni di dollari.

POSSESSION: LA TRAMA

​Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe. Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico quartiere di Malasaña.

Del cast fanno parte Begoña Vargas, Sergio Castellanos, José Luis de Madariaga, Concha Velasco e María Ballesteros.

Il film sarà disponibile nelle sale italiane dal 28 luglio. L’opera è stata diretta da Albert Pintó.

Cosa ne pensate di questi poster? Diteci come di consueto la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Lucky Red