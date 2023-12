Negli Stati Uniti è già disponibile nei cinema con una limited release Povere Creature, la pellicola di Yorgos Lanthimos con Emma Stone che si è aggiudicata il Leone d’Oro a Venezia (ECCO TUTTI I VINCITORI) ed è già una delle principali indiziate per la prossima Notte degli Oscar (nei cinema dello stivale arriverà il 25 gennaio del 2024).

Il regista e l’attrice, che avevano già collaborato insieme a La favorita, hanno parlato di questo nuovo film nel podcast di IndieWire e del loro approccio alla lavorazione di Povere Creature.

Emma Stone, interprete di Bella Baxter nel film, spiega:

Era molto importante avvertire che questa fosse un’esperienza intima, indipendentemente dalle dimensioni dei set. Non c’è niente di meglio che essere liberi e poter sperimentare.

Le fa eco Lanthimos:

Sapevo che volevo creare questo mondo per Bella, in modo tale che riflettesse la sua individualità e unicità. L’idea alla base era che avremmo costruito tutto in studio, anche gli esterni, così che tutto sembrasse tattile e familiare, ma anche fuori dal mondo per certi versi.

L’attrice parla poi del peculiare stile di regia del filmmaker:

Non abbiamo segni a terra. Yorgos non dice azione. Non c’è un video village, solo Yorgos seduto con il suo monitor proprio accanto alla telecamera. Non abbiamo controfigure e non usciamo dal set. È tutto il più possibile umanamente intimo e piccolo. Quello che accade dalle prove o da un ciak all’altro cambia e si trasforma nel tempo, quindi stai davvero fidandoti di Yorgos per trovare la chiave d’interpretazione di mondo.

POVERE CREATURE: LA TRAMA

La storia incredibile della fantastica trasformazione di Bella Baxter, una giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter, scienziato brillante e poco ortodosso. Bella vive sotto la protezione di Baxter ma è desiderosa di imparare. Attratta dalla mondanità che le manca, fugge con Duncan Wedderburn, un avvocato scaltro e dissoluto, in una travolgente avventura che si svolge su più continenti. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella cresce salda nel suo proposito di battersi per l’uguaglianza e l’emancipazione.

Trovate tutte le informazioni sul film nella scheda!

