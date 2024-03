Povere Creature!, The Beekeeper, Tutti tranne te sono solamente alcuni dei titoli che saranno disponibili in versione home video ad aprile grazie a Eagle Pictures.

Revenge movie, film pluripremiati, commedie sentimentali e tantissime emozioni grazie ai titoli Home Video di Eagle Pictures in uscita ad aprile. A partire dal 10 aprile sarà disponibile “THE BEEKEEPER” di David Ayer, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Un adrenalinico revenge movie con protagonista il re dell’action Jason Statham e la star Jeremy Irons, qui diretti dal regista di “Fury” e “Suicide Squad”. Al centro della vicenda la spietata vendetta di un uomo che si trasforma in una minaccia nazionale quando emerge il suo passato come membro di una potente organizzazione segreta chiamata i “Beekeepers” da morte certa.

Dal 18 aprile in uscita “POVERE CREATURE!” di Yorgos Lanthimos, disponibile in DVD e Blu-ray. L’ultimo e acclamato capolavoro del regista greco vede nel cast una straordinaria Emma Stone, fresca di Premio Oscar®, Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Ramy Youssef. Il film racconta l’incredibile storia e la fantastica evoluzione di Bella Baxter, una giovane donna riportata alla vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter. Sotto la sua protezione, Bella è desiderosa di imparare. Affamata della mondanità che le manca, Bella fugge con Duncan Wedderburn, un abile e dissoluto avvocato, in una travolgente avventura. Libera dai pregiudizi del suo tempo, Bella è sempre più decisa nel suo proposito di difendere l’uguaglianza e l’emancipazione.

Sempre dal 18 aprile in arrivo “TUTTI TRANNE TE” di Will Gluck, edito nei formati DVD e Blu-ray. Un’imperdibile commedia romantica trionfatrice al box office con protagonisti Sydney Sweeney, star della serie tv “Euphoria”, e Glen Powell, nel cast di “Top Gun: Maverick”. Bea e Ben sembrano la coppia perfetta, ma dopo un primo appuntamento fantastico succede qualcosa che spegne la loro infuocata attrazione. Quando si ritrovano inaspettatamente allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia, ognuno con uno scopo diverso.

Il 24 aprile sarà la volta di “ONE LIFE” di James Hawes, disponibile sempre nei formati DVD e Blu-Ray. Il premio Oscar® Anthony Hopkins è protagonista di un’emozionante storia vera sulla vicenda di Sir Nicholas “Nicky” Winton, un giovane broker londinese che, nei mesi precedenti lo scoppio della seconda guerra mondiale, mise in salvo 669 bambini profughi da morte certa. Giunto a Praga nel dicembre del 1938, Nicky trovò nelle città migliaia di famiglie fuggite dalla Germania e dall’ Austria, in condizioni disperate e sotto la costante minaccia dell’invasione nazista. In una disperata corsa contro il tempo, decise di salvare quanti più bambini possibile prima della chiusura delle frontiere. Cinquant’anni dopo, nel 1988, Nicky vive ancora nel ricordo della triste sorte di quei bambini che non è riuscito a portare in salvo in Inghilterra, incolpandosi di non essere riuscito a fare di più. La riappacificazione con il passato arriverà grazie a un programma televisivo della BBC, “That’s Life!”, in cui racconterà la sua incredibile storia.

