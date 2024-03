Povere Creature, diretto da Yorgos Lanthimos e con protagonista Emma Stone, è un film particolarmente ricco dal punto di vista fotografico. Si passa dal bianco e nero a un mondo a colori, tanti colori molto saturi e troviamo anche numerose location, molto diverse tra loro.

Parlando con Variety il regista e il direttore della fotografia Robbie Ryan spiegano come è stato realizzato il film, a partire proprio dal bianco e nero. Dice Ryan:

Racconta poi qual è stata la sua scena preferita da girare:

Lisbona è stato un luogo impegnativo perché era su una scala più grande, e la luce era difficile da ottenere. Il problema principale era che stavamo girando in uno studio distante due ore dal nostro studio principale. Quindi, non potevo andarci molto spesso per prepararmi. Mentre gli altri set erano praticamente dietro l’angolo.

Conferma Lanthimos:

Era un set grande: Emma doveva camminare attorno a quel set con molte comparse. Era in uno studio e non in un vero esterno. Dovevamo ancora capire come far sembrare che le cose fossero più grandi. Quindi è stato impegnativo anche per me.