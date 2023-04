Il mondo di Barbie si fa più inclusivo: alcune ore fa la Mattel ha annunciato il debutto della prima Barbie con la sindrome di down. La bambola è parte integrante della nuova linea “Barbie Fashionista” che fa della rappresentazione la sua parola chiave.

Per progettare la bambola la Mattel ha collaborato con la National Down Syndrome Society, arricchendola di dettagli molto significativi. Come spiegato sul sito ufficiale, il suo abito è ad esempio impreziosito dal simbolo della farfalla, emblema della sindrome di Down, e le tonalità del blu e giallo, i colori che richiamano il nastro blu e giallo per la Giornata Mondiale della sindrome di Down.

Ma non è tutto: la collana con ciondolo rosa è caratterizzata da tre frecce, simbolo del terzo cromosoma 21 presente negli individui con sindrome di Down, che “puntano verso l’alto per sottolineare la voglia di rivincita e di guardare avanti“.

“Questa Barbie con la sindrome di Down significa tanto per la nostra comunità che per la prima volta può giocare con una bambola con lo stesso aspetto” ha commentato Kandi Picjard, presidente di NDSS. “Questa Barbie è un ottimo promemoria del fatto che non bisognerebbe mai sottovalutare il potere della rappresentazione“.

Ricordiamo che di Barbie è in arrivo il film con Margot Robbie e Ryan Gosling atteso nei cinema italiani il 20 luglio. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda!

