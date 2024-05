In Principe azzurro cercasi, sequel di Pretty Princess, Chris Pine esordisce sul grande schermo nei panni di Nicholas Devereaux, uno dei pretendenti della principessa Mia (Anne Hathaway). Ospite del programma Sunday Sitdown with Willie Geist, l’attore ha raccontato come il film gli ha cambiato in positivo la vita.

Ecco le sue parole:

Era piena estate e stavo scendendo a Magnolia [nel Mississippi]. Ero col mio piccolo cellulare della Verizon, il mio piccolo cellulare a conchiglia argentato [il film è uscito nel 2004, ndr.], e ho ricevuto una chiamata dai miei agenti che mi comunicavano che ero stato ingaggiato. Ho accostato sul ciglio dell’autostrada e mi hanno detto: “Ti pagano 65.000 dollari”, ed è stato come se mi avessero appena detto che avevo guadagnato 50 milioni di dollari. È stato assolutamente sconvolgente. Ottenni quei 65.000 dollari e ricordo chiaramente che in quel momento la mia vita era cambiata in qualche modo, anche se 60.000 dollari alla fine risultarono essere circa 15.000. Sono durati ben poco. Avevo uno scoperto sul mio conto corrente, di circa 400 dollari. Dovevo chiedere soldi ai miei genitori prima di ottenere il ruolo, e dovevo loro quelli dell’affitto. Ma è stata una sensazione pazzesca. Non la dimenticherò mai.

Prima di comparire in Principe azzurro cercasi, Pine aveva infatti recitato in alcune pubblicità ed era apparso in sparuti episodi delle serie E.R, The Guardian e CSI: Miami. Successivamente, è divenuto un volto noto al grande pubblico come il capitano Kirk nella trilogia reboot di Star Trek e come Steve Trevor nei film di Wonder Woman. Recentemente, lo abbiamo visto in Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri.

