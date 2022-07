Principessa Mononoke: ecco la nuova linea di gioielli ispirata al film di Hayao Miyazaki

Principessa Mononoke, acclamato film animato dello Studio Ghibli diretto da Hayao Miyazaki, festeggia il suo 25° anniversario.

E mentre continua in Italia la rassegna dei film Ghibli in occasione dei 30 anni dello studio (qui trovate tutti i dettagli), in Giappone Donguri Kyowakoku, negozio specializzato in oggetti ispirati ai film dello studio giapponese, ha celebrato i 25 anni di Principessa Mononoke con una nuova linea di gioielli.

Li potete vedere qua sotto:

La sinossi del lungometraggio:

Un gigantesco demone cinghiale, in preda ad una maledizione, attacca un villaggio. Il principe Ashitaka, per salvare la propria gente, e’ costretto a combattere ed ucciderlo. Purtroppo durante la lotta, Ashitaka entra in contatto con il demone, che trasmette al principe il maleficio tramite una ferita sul braccio: ciò gli concede una forza sovrumana, data proprio dall’odio che ha generato la maledizione, ma nello stesso tempo lo condanna ad un’esistenza di atroci sofferenze, in quanto il male e’ destinato ad estendersi pian piano in tutto il corpo, fino a divorarlo tutto. Sotto il consiglio della saggia madre del villaggio, lascia il villaggio in cerca del proprio destino. A cavallo del suo inseparabile stambecco gigante, si incammina verso ovest alla ricerca di una cura.

