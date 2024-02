Priscilla Presley è impegnata in una battaglia legale con una compagnia che sostiene di avere i diritti di sfruttamento del suo nome e della sua immagine.

L’agenzia, Priscilla Presley Partners (PPP), è stata fondata da Brigitte Kruse e Kevin Fialko l’anno scorso e sostiene di esser stata fondamentale per siglare un accordo con la casa di produzione A24 per l’adattamento cinematografico del libro “Elvis e io“, diventato Priscilla di Sofia Coppola. Ha inoltre accusato Priscilla Presley di violazione del loro accordo dopo averla salvata dalla “rovina finanziaria”.

All’epoca, sostiene Kruse, Priscilla Presley era “al verde” e si era rivolta a lei per migliorare i suoi affari. Le due donne si erano incontrate in diverse occasioni per la vendita di oggetti appartenenti a Elvis visto che Kruse si occupava proprio di aste. Dopo la richiesta di Priscilla Presley, Kruse ha messo da parte il suo lavoro per dedicarsi completamente alla PPP.

“Dopo aver assunto il ruolo, è apparso chiaro che la situazione finanziaria di Priscilla fosse di gran lunga peggiore del previsto. Priscilla era a 60 giorni dall’insolvenza e aveva 700.000 di debiti fiscali” si legge nella causa depositata a Orange County, in Florida.

Lei e il suo collega, Kevin Fialko, si sono così rimboccati le maniche per “evitare la rovina di Priscilla e la sua umiliazione pubblica“. Kruse sostiene di aver ingaggiato dei “professionisti per tenere a bada i creditori” e hanno soffiato un contratto decisamente vantaggio per Priscilla per i diritti di Elvis e io.

Con la fondazione della Priscilla Presley Partners (PPP) l’8 gennaio 2023, Priscilla Presley dava così alla compagnia il possesso, lo sfruttamento e la protezione del suo nome e della sua immagine.

Dopo la morte di sua figlia Lisa Marie Presley e la disputa legale con sua nipote Riley Keough da cui ha ottenuto 1 milione di dollari grazie ai fondi della polizza assicurativa della figlia, le cose sono cambiate. Kruse sostiene che dopo “la crescita della fortuna di Presley“, Priscilla si sia distaccata dall’agenzia e che, tramite l’avvocato Michael Froch, le abbia mandato una diffida chiedendole di “cessare ogni attività“.

Ha poi citato la presentazione del film di Sofia Coppola al Festival del Cinema di Venezia: “Sebbene PPP fosse stata vitale per il film di Priscilla, tutte le persone coinvolte nella stesura dell’accordo sono state escluse dalla partecipazione alla prima del film al Festival di Venezia il 4 settembre 2023, dove ha ricevuto un’ovazione di 7 minuti”

Con l’intento di far archiviare la causa, Presley e i suoi avvocati hanno dichiarato:

La signora Presley ha appreso che la signora Kruse e il suo collega hanno cercato di appropriarsi indebitamente delle proprietà di Presley commettendo divesi illeciti. Per questo motivo, la signora Presley ha deciso di prenderne le distanze.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

