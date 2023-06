In un’intervista con The Zoe Report, Priyanka Chopra Jonas ha raccontato un aneddoto sugli inizi della sua carriera a Hollywood. Quasi due decenni fa, mentre muoveva i primi passi nell’industria statunitense, aveva infatti cominciato le riprese di un film dove interpretava un personaggio che va sotto copertura. Girando una scena, accade però che:

Sono sotto copertura, sto seducendo il tizio, ovviamente è quello che fanno le ragazze quando sono sotto copertura. Ma io sto seducendo il tizio e bisogna togliersi un capo d’abbigliamento [alla volta]. Volevo vestirmi a strati. Il regista ha detto: “No, devo vedere la sua biancheria intima. Altrimenti perché qualcuno verrebbe a vedere questo film?“

[Per l’esattezza] non l’ha detto a me. L’ha detto allo stilista davanti a me. È stato un momento così disumanizzante.