Koichiro Ito, importante produttore giapponese di alcuni notissimi successi al botteghino come i tre anime di Makoto Shinkai Your name, Weathering With You e Suzume è stato arrestato a Tokyo con l’accusa di aver creato pornografia minorile.

Il cinquantaduenne Koichiro Ito è accusato di aver costretto una ragazza di 15 anni che ha incontrato via social a spedirgli dei selfie di nudo nel settembre del 2021, secondo quanto riportato dal giornale nipponico Mainichi Shimbun. Un altro report, proveniente dall’emittente di Tokyo TBS, segnala che Ito avrebbe pagato alla ragazza 12,500 yen, circa 85 dollari, per farsi spedire gli scatti andando quindi a violare quanto stabilito dalla legge vigente in Giappone sulla prostituzione e pornografia minorile. L’emittente pubblica giapponese NHK aggiunge che Koichiro Ito ha, sostanzialmente, riconosciuto la sua colpevolezza.

Il produttore avrebbe detto agli investigatori di essersi fatto più volte spedire nudi da ragazze minorenni tanto che non sa, nello specifico, quale sia quella alla quale stanno facendo riferimento le autorità in questa occasione. La polizia è alla ricerca di altre vittime in un’indagine che ha portato al nome del produttore di Your name, Weathering With You e Suzume durante le ricerche effettuate per un caso di prostituzione minorile del tutto scollegato.

FONTE: via The Hollywood Reporter

