La settimana scorsa abbiamo appreso che Koichiro Ito, importante produttore giapponese di alcuni notissimi successi al botteghino come i tre anime di Makoto Shinkai Your name, Weathering With You e Suzume, era stato arrestato a Tokyo con l’accusa di aver creato pornografia minorile.

Arrivano oggi ulteriori dettagli, come riportato da Kyoto Shimbun.

A quanto pare, infatti, il produttore avrebbe confessato tutto alla polizia di Wakayama, ammettendo di aver pagato una minorenne per delle prestazioni sessuali.

La polizia ha spiegato che Itou era al corrente dell’età della ragazza e che il reato si aggiunge all’adescamento di minore per aver convinto una ragazza di quindici anni a spedirgli foto di nudo andando quindi a violare quanto stabilito dalla legge vigente in Giappone sulla prostituzione e pornografia minorile.

La polizia continua a essere alla ricerca di altre vittime in un’indagine che ha portato al nome del produttore di Your name, Weathering With You e Suzume durante le ricerche effettuate per un caso di prostituzione minorile del tutto scollegato.

