Amazon MGM Studios ha annunciato che il film Project Hail Mary, con star Ryan Gosling, arriverà nei cinema americani nel 2026.

Il progetto sarà diretto da Phil Lord e Chris Miller, autori di The Lego Movie e 21 Jump Street.

L’attore canadese sarà coinvolto inoltre come produttore esecutivo dell’adattamento per il grande schermo del romanzo scritto da Andy Weir. La sceneggiatura è firmata da Drew Goddard, che aveva lavorato in precedenza anche all’adattamento di The Martian, libro dello scrittore portato sul grande schermo dal regista Ridley Scott nel 2015.

La sinossi del libro

Quando Ryland Grace si risveglia, non ha assolutamente idea di dove si trovi né di chi sia. Vede solo che il suo corpo è collegato a decine di tubi, che gli oggetti intorno a lui cadono troppo velocemente e che i suoi due compagni di viaggio giacciono inermi nello spazio angusto che condividono. Poi, lentamente, la memoria riaffiora: Grace si trova a migliaia di chilometri dalla Terra, su una minuscola navicella spaziale lanciata a tutta velocità nelle profondità insondate dello spazio, unico sopravvissuto di una missione disperata per salvare il pianeta. Se fallisce, l’umanità è destinata a sparire a causa di misteriosi organismi che si nutrono dell’energia solare e che stanno rapidamente portando la Terra verso una nuova era glaciale. A bordo di Hail Mary, Grace è consapevole che ha pochissimo tempo a disposizione per neutralizzare il pericoloso nemico e che il destino della specie dipende unicamente da lui. O forse non è solo?

Che ne pensate? Siete felici che il film Project Hail Mary con star Ryan Gosling debutterà nel 2026?

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: ComingSoon

Classifiche consigliate