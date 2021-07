La Sideshow Collectibles ha pubblicato in rete (tramite ScreenRant) le prime immagini della nuova statua da collezione in scala 1:4 di, iconica creatura protagonista del noto franchise horror iniziato nel 1988 con l’omonimo film diretto da Stan Winston.

Potete vedere tutte le immagini del prodotto cliccando sulla foto qua sotto:

Ecco parte della sinossi del film di Stan Winston (tramite Wikipedia):

Nel prologo ambientato nel 1957, Tom Harley è nella sua casa con la moglie e il giovane figlio Ed. Un uomo in fuga bussa alla sua porta chiedendo rifugio, ma Tom rifiuta di aprirgli e minaccia di sparargli se non si allontanerà. Guardando attraverso la finestra, Ed è testimone dell’uccisione dell’uomo da parte di una grottesca creatura.

Nel presente, Ed Harley è il proprietario di un piccolo negozio. Dovendo svolgere una commissione, Ed è costretto a lasciare il giovane figlio Billy da solo. Durante la sua assenza un gruppo di campeggiatori adolescenti (Chris, Joel, Kim, Steve, Tracy, Maggie) si diletta in motocross e involontariamente feriscono mortalmente Billy. Steve resta con il ragazzo fino al ritorno del padre mentre gli altri si allontanano. Nel loro capanno discutono se sia il caso o meno di chiamare la polizia ma Joel, il responsabile dell’incidente, è in libertà vigilata per un incidente simile e mette gli amici in condizione tale che non possano farlo.

Harley, con il suo cane Gypsy, si reca da una presunta strega, la quale gli dice che non può riportare in vita suo figlio. In realtà Harley desidera solamente vendicarsi. La strega accetta di aiutarlo e lo avverte che la vendetta avrà un prezzo terribile. Su ordine della strega, Harley si reca in un vecchio cimitero di montagna, riesuma un cadavere sfigurato e lo porta in casa della donna, la quale, usando il sangue del padre e del figlio, riporta in vita il cadavere, che assume l’aspetto di un’esile creatura demoniaca.

[..]