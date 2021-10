È disponibile da due giorni in lingua originale The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, uno speciale volume edito da Abrams Books tutto incentrato sulla creazione dell’Universo Cinematografico Marvel.

All’interno, come riporta Comicboook, è presente un trafiletto incentrato su una fase in cui l’UCM non era esattamente come quello che conosciamo oggi.

Inizialmente, infatti, vigeva una certa spartizione tra i personaggi Marvel: alcuni potevano essere sfruttati per il grande schermo, altri dovevano restare alla Marvel Television per instaurare “un impero televisivo”.

Tra questi personaggi, ovviamente, Ghost Rider, Daredevil e Punisher:

Sebbene molti si aspettassero che questi personaggi noti finissero direttamente nella catena produttiva dei Marvel Studios, fu deciso dai piani alti della Marvel Entertainment che alla luce del successo di personaggi affermati come gli Avengers e gli imminenti Guardiani della Galassia, quei personaggi dovessero restare a loro per costruire un impero televisivo sotto il controllo diretto della Marvel Entertainment (separata dagli Studios). La divisione cinematografica non aveva il controllo su quei personaggi, nonostante l’interesse a occuparsene. Alla fine, Ghost Rider apparve in Agents of S.H.I.E.L.D e gli altri furono protagonisti di serie in streaming [per Netflix].

Come noto, la divisione televisiva alla fine è stata smantellata a favore del servizio streaming Disney+. Tutti i progetti sviluppati per la piattaforma sono a tutti gli effetti nell’Universo cinematografico della Casa delle Idee e supervisionati dalla stessa persona, Kevin Feige, che ne ha il controllo creativo assieme ad altri storici collaboratori.

Ecco anche uno sguardo al volume appena pubblicato:

"The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe" will be available wherever books are sold starting October 19th. Learn more: https://t.co/bkxBAuojay pic.twitter.com/y0JaNs2Yyr — Marvel Entertainment (@Marvel) May 17, 2021

Restando in tema Casa delle Idee, ricordiamo i recenti slittamenti dei prossimi cinecomic:

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS slitta dal 25/3/2022 al 6/5/2022

THOR: LOVE AND THUNDER slitta dal 6/5/2022 all’8/7/2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER slitta dall’8/7/2022 all’11/11/2022

INDIANA JONES 5 slitta dal 29/7/2022 al 30/6/2023

THE MARVELS slitta dall’11/11/2022 al 17/2/2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA slitta dal 17/2/2023 al 28/7/2023

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!