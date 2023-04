È ufficiale: sarà Queer il prossimo film diretto da Luca Guadagnino. Secondo quanto riporta Variety, il regista sarà sul set a Cinecittà Studios a partire dalla fine di aprile: Città del Messico verrà ricostruita all’interno dei teatri di posa romani.

Dopo Bones and All, la produzione sarà nuovamente affidata a The Apartment di Lorenzo Mieli, del gruppo Fremantle, accanto alla Frenesy Film di Guadagnino.

Accanto al già annunciato Daniel Craig, che interpreterà il protagonista (una sorta di alter ego dello scrittore William S. Burroughs, autore del romanzo originale), vi sarà Drew Starkey (Outer Banks), che interpreterà l’uomo di cui sarà infatuato. Assieme a loro anche Lesley Manville, Jason Schwartzman, Henry Zaga.

La sceneggiatura è di Justin Kuritzkes (già autore di Challengers, il prossimo film di Guadagnino con Zendaya che vedremo verosimilmente a Venezua), mentre i costumi saranno nuovamente di Jonathan Anderson.

Queer (Checca, edito da Adelphi, pubblicato anche con il titolo Diverso da Sugarco), opera autobiografica, è ambientato tra Città del Messico e il Sud America e racconta la storia di Lee, la sua vita tra gli studenti americani espatriati e i proprietari di bar sopravvivendo con lavori part-time. Lee è innamorato di un giovane uomo di nome Allerton (basato su Adelbert Lewis Marker), un marine congedato di Jacksonville, Florida. Un amore non corrisposto che arriva a raggiungere punti quasi grotteschi. Nel 2011 un adattamento di Queer scritto da Oren Moverman doveva essere diretto da Steve Buscemi, con Guy Pearce e Ben Foster.

