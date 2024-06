Deadline riporta che il prossimo anno usciranno due libri dedicati al making of di altrettante opere di Quentin Tarantino: Bastardi senza gloria e C’era una volta a… Hollywood. Entrambi i libri, editi da Voracious (etichetta della casa editrice Little, Brown) sono scritti da Jay Glennie e conteranno una prefazione del regista.

Glennie ha potuto visitare gli archivi personali di Tarantino e condurre ore di interviste con quest’ultimo sulla creazione, la scrittura, il casting, i temi, le immagini, la produzione, la colonna sonora, la post-produzione e le uscite nelle sale delle due pellicole. Oltre 50 membri del cast e della troupe hanno fornito aneddoti e fotografie, inclusi nei volumi insieme a storie dal dietro le quinte, bozze di sceneggiatura, appunti e modifiche, materiali di produzione e di location, orari delle riprese. In precedenza, l’autore ha scritto libri sulla realizzazione di opere celebri come Toro Scatenato e Il cacciatore e il suo obiettivo è ora occuparsi dell’intera filmografia di Tarantino. A tal proposito, quest’ultimo commenta:

Ho i libri di Jay Glennie nella mia collezione e li ho letti e amati, in particolare per quanto riguarda la realizzazione di Il cacciatore. So che non c’è persona migliore per fare un’immersione profonda nei miei film. Io stesso, il mio cast e la mia troupe abbiamo amato rivivere con Jay il periodo di lavorazione di C’era una volta a… Hollywood e Bastardi senza gloria, e non vediamo l’ora di vedere i libri finiti. Questo è solo l’inizio, perché so che Jay è entusiasta quanto me di esplorare gli altri miei film.