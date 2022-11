Quentin Tarantino è convinto che l’era cinematografica attuale sia una delle peggiori di Hollywood

Il tour stampa fatto da Quentin Tarantino per la promozione del suo nuovo libro Cinema Speculation continua a regalare delle interessantissime perle.

Parlando del trend cinematografico attuale, Quentin Tarantino lo ha definito senza tanti giri di parole come “il peggiore nella storia di Hollywood”:

Anche se gli anni ottanta sono stati, con tutta probabilità, il periodo in cui ho visto più film in assoluto nel corso della mia vita – almeno per quanto riguarda le uscite al cinema – sono convinto che quel decennio, insieme agli anni cinquanta, sia stato il peggiore nella storia di Hollywood. Al pari solo dell’epoca attuale.

Quentin tarantino sottolinea come i film che “non si conformano” sono quelli che riescono “a distinguersi dal branco” oggigiorno. D’altronde, giusto qualche giorno fa, il filmmaker ha potuto criticare il dominio dei cinecomic definendo come dei “mercenari” alla ricerca di un impiego i registi che si mettono dietro alla macchina da presa di un lungometraggio della Marvel (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Fra i film recenti apprezzati dal papà di Pulp Fiction possiamo citare Crawl – Intrappolati (ECCO I DETTAGLI), Doctor Sleep, Top Gun: Maverick e West Side Story. In particolare degli ultimi due ha detto:

Normalmente non parlo troppo dei nuovi film perché mi ritrovo forzato a dover dire cose buone, ma in questo caso specifico ho amato quel fo**uto film, Top Gun: Maverick. Penso sia fantastico. L’ho visto al cinema. Con questo film e con West Side Story di Spielberg, come dice anche il nostro comune amico Brett Easton Ellis, si sono create delle autentiche esperienze cinematografiche, di quel genere che non pensavo più di vedere davvero. È stato fantastico.