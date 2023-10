Nei giorni scorsi, Quentin Tarantino ha fatto visita a una base dell’IDF, l’Israel Defense Forces, per supportare il morale delle truppe nel corso del conflitto contro i terroristi di Hamas iniziato dopo gli attacchi dello scorso 7 ottobre perpetrati dall’organizzazione terroristica con l’avvio dell’operazione alluvione Al-Aqsa.

Alcune foto del filmmaker sono apparse sui social, come quella che potete vedere qua sotto approdata su X, in cui il regista è ritratto insieme a soldati e soldatesse dell’IDF i cui volti sono, chiaramente blurrati per ragioni di privacy:

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 13, 2023

Dopo il tweet di Israel War Room, anche Stand With Us, organizzazione educativa israeliana fondata nel 2001, ha pubblicato su Instagram una foto in cui il regista di Bastardi senza Gloria Quentin Tarantino cammina per una strada israeliana facendosi fotografare con un fan.

Quentin Tarantino, dopo aver sposato la cantante israeliana Daniella Pick, vive fra Los Angeles e Israele. Vale la pena notare che svariate testate italiane e non solo, tra le quali Repubblica, hanno riportato una dichiarazione sul conflitto fra le forze armate israeliane e i terroristi di Hamas che non appartiene al regista (che, notoriamente, non ha profili social).

Le parole citate appartengono al profilo Instagram Quentin Quarantino che non ha nulla a che vedere col filmmaker come potete constatare voi stessi cliccando qui.

Abbiamo fatto notare la cosa ai colleghi del quotidiano che hanno prontamente modificato l’articolo eliminando la parte non corrispondente a verità.

