Are You There, God? It’s me, Margaret è una commedia per ragazzi diretta da Kelly Fremon Craig e adattata dal romanzo omonimo di Judy Blume. Nel film Rachel McAdams interpretare Barbara, la madre della protagonista Margaret, che insieme a tutta la famiglia si trasferisce da New York al New Jersey.

Judy Blume, celebre autrice di young adult, non elargisce a cuor leggero i diritti per i suoi libri. E Rachel McAdams, in un’intervista con The Hollywood Reporter, conferma che anche in questo caso non è stato facile.

Ho sentito le storie di Kelly che è volata in Florida per incontrare Judy nella sua libreria e corteggiarla. Poi è diventata come la nostra Stella Polare mentre giravamo il film; tutto quello che volevamo era renderla felice.

Judy Blume è diventata essenziale per l’attrice, per capire come interpretare al meglio il suo personaggio. Aggiunge poi che, nonostante si sentisse l’agitazione nel trasporre il romanzo dopo più di 50 anni dalla sua uscita, Blume non è mai stata invadente.

Non avrebbe potuto essere più adorabile o entusiasta. Quando è venuta sul set, diceva cose come: “Oh, mi siederò solo laggiù, non voglio essere cacciata fuori”. E noi rispondevamo: “Oh mio Dio, scherzi? Sei la regina! Puoi fare quello che vuoi”.

Conclude McAdams raccontando come ha interpretato una delle scene madri del film, quella in cui Barbara racconta alla figlia perché non ha più rapporti con i suoi genitori: l’hanno disconosciuta perché ha sposato un uomo ebreo.

Ho cercato di affrontarlo nel modo in cui ha fatto Barbara, ossia che non è niente di grave. Non ho mai sentito la pressione di raggiungere un risultato specifico nella mia interpretazione. È una situazione così struggente che non devi manipolarla molto al di là di ciò che c’era. La verità è già nell’aria.

Are You There, God? It’s me, Margaret è uscito ad aprile 2023.

