Quando alcune settimane fa sono stati diffusi i piani per l’organizzazione della 94 esima edizione deglisi è parlato anche del fatto che verranno invitate, ovviamente per questioni di sicurezza legate al Covid. Ci saranno i nominati, i loro accompagnatori, e un certo numero di ospiti membri dell’Academy selezionati attraverso la tradizionale lotteria (numero che sarà però ridotto). Una delle persone che non sono state invitate è, protagonista di West Side Story , il film di Steven Spielberg candidato a 7 premi Oscar.

A rivelarlo è stata la stessa attrice, rispondendo a un commento di un fan su Instagram domenica sera:

> “Non vedo l’ora di vedere cosa indosserai nella Notte degli Oscar!” > “Non sono stata invitata, quindi pantaloni della tuta e la camicia di flanella del mio fidanzato”.

Zegler ha vinto il Golden Globe ma non è candidata a un Oscar, né è un membro dell’Academy, quindi non stupisce che non sia stata invitata (sebbene l’Academy riservi sempre dei posti aggiuntivi per ospiti di una certa importanza). L’attrice ha poi svelato in un altro commento di aver provato a ottenere un invito, ma di non esserci riuscita:

“Non so ragazzi, ci ho provato ma sembra che non ci andrò. Tiferò per West Side Story dal mio divano e sarò fiera del lavoro che abbiamo fatto instancabilmente ormai tre anni fa. Spero in un miracolo dell’ultimo momento che mi permetta di celebrare il nostro film di persona, ma hey, le cose vanno così a volte, immagino. Grazie per tutti i messaggi di shock e scandalo… sono delusa anche io, ma va bene così, sono fiera del nostro film.”

L’attrice attualmente sta girando Biancaneve a Londra: diretto da Marc Webb, il film è distribuito dalla Disney, che ha distribuito anche West Side Story e che è proprietaria del canale televisivo ABC, il quale trasmette gli Oscar.

La notizia che Zegler non sarà agli Oscar ha scatenato un vero e proprio putiferio online – l’ennesimo per l’Academy, a una settimana dalla cerimonia. Attori, giornalisti, altri membri dell’Academy si sono spesi in queste ore insistendo che l’attrice meriterebbe di partecipare alla cerimonia. C’è anche chi, come la co-showrunner di Giorno per giorno Gloria Calderón Kellett, ha giocato la carta razziale:

Hey ABC, avete spostato l’unico show sulle latinoamericane su Hulu e intanto l’Academy afferma di sostenere la diversità. Perché per una volta che i latinoamericani hanno un loro film candidato all’Oscar non invitate la protagonista? I latinoamericani compongono il 18.5% della popolazione di questo paese. BASTA!

Ancora non sappiamo se i fan e la stampa faranno abbastanza rumore per convincere l’Academy a invitare la popolare attrice. Intanto Zegler ha risposto così ai suoi sostenitori:

Santo cielo, ragazzi! Apprezzo il vostro sostegno, davvero. Viviamo in tempi assurdi, per fare un film ci vuole tantissimo lavoro dietro le quinte. A partire dalle produzioni cinematografiche (come quella che ho la fortuna di girare attualmente a Londra) fino ad arrivare alle premiazioni [come gli Oscar]. Quindi rispettiamo questo processo, e ora starò un po’ lontana dal cellulare!

