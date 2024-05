C’erano queste due gruppi, come delle fazioni. C’era quello di Winona Ryder e quello di Angelina Jolie… tutto ovviamente a telecamere spente ma che replicava quello che succedeva nella sceneggiatura in quanto a divisione. Io ero nel gruppo di Winona Ryder. Quello di Angelina era il gruppo più fico, ne ero quasi intimidita. Non ho mai pensato nemmeno per un momento di poterne fare parte.

Da allora ho parlato e conosciuto meglio Angelica ed è davvero dolcissima, ma all’epoca ricordo solo che ne ero davvero intimidita. Non ne avevo mai parlato. Sono sicura infatti che lei non sappia nemmeno di cosa io stia parlando. Diciamo solo che non mi sentivo abbastanza fica per potere fare parte del suo gruppo.