Correva il mese di febbraio del 2020 e con un budget di 7 milioni di dollari e un incasso di circa 143 a livello globale, L’uomo invisibile, il film di Leigh Whannell con Elisabeth Moss e Oliver Jackson-Cohen, è stato uno degli ultimi successi cinematografici prima delle chiusure dei cinema causati dalla pandemia di Nuovo Coronavirus (in Italia il film venne distribuito solo in Digital HD).

In questi anni, si è parlato di tanto in tanto di un possibile sequel, ma nulla si è mai mosso in concreto.

Intervenuta sulle pagine di Bloody Disgusting, Elisabeth Moss rivela che qualcosa si sta movendo e che l’intenzione di tutte le parti coinvolte è quella di proseguire la storia de L’uomo invisibile:

La Blumhouse e la mia casa di produzione, la Love & Squalor Pictures, sono più vicine che mai a capire come fare E mi sento molto fiduciosa al riguardo. Siamo tutti molto determinati a continuare la storia.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Bloody Disgusting

Classifiche consigliate