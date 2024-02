Il film L’uomo invisibile sembrava destinato ad avere un sequel, sviluppato da Leigh Whannell, ma Aldis Hodge ha ora svelato che non ha ancora avuto notizie del potenziale capitolo 2 della storia.

L’attore aveva la parte di James Lanier, un amico di Cecilia Kass (Elisabeth Moss), la donna che viene tormentata dal suo violento partner (Oliver Jackson-Cohen), apparentemente morto e invece riuscito a diventare invisibile grazie a una tuta.

Hodge ha ora spiegato:

Non ho avuto aggiornamenti. So che le persone ne stavano parlando e pensavo: ‘Chi sarà la persona invisibile? Sarà Il Bambino Invisibile? Cosa stiamo facendo?’. No, ovviamente sto scherzando. Se facessero un sequel, penso sarebbe fantastico.