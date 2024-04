È ufficiale: il 6 maggio inizieranno le riprese di Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film prodotto da Eagle Pictures e Weekend Film ispirato alla storia vera del quindicenne Andrea Spezzacatena, che il 20 novembre del 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo a scuola.

Avevamo parlato del progetto con Roberto Proia qualche mese fa. Sceneggiatore del film, Proia ci aveva spiegato di puntare molto su questa produzione:

È una storia per me importantissima frutto di ore e ore passate a documentarmi presso sua madre. Non potevo sbagliare a scriverla per rispetto. Ho pensato subito al pubblico, se si sarebbe o no appassionato alla storia. […] Deve essere sia pedagogico che da intrattenimento. Lo vedo più come un dramma propositivo come Wonder (2017) che non una bella mazzata sul lutto come La stanza del figlio (2001). Voglio usare il cinema come cavallo di troia per cambiare la prospettiva delle persone.