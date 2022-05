In occasione della presentazione del nuovo ufficio di Netflix in Italia sono state diffuse oggi le prime immagini ufficiali di, il nuovo film diretto da Renato De Maria ( Lo spietato ) prodotto da BiBi Film in uscita prossimamente.

Scritto da Renato De Maria, Federico Gnesini e Valentina Strada, Rapiniamo il Duce vede nel cast Pietro Castellitto, Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Filippo Timi, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Luigi Fedele.

RAPINIAMO IL DUCE: LA TRAMA

Milano, aprile 1945.

Siamo agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie. Nel caos della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un’unica legge morale: la sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l’unico locale notturno rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano – nella “Zona Nera” – in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi sfuggire l’occasione della vita – il colpo più ambizioso della Storia – e decide perciò di mettere in atto un’impresa folle: rapinare il Duce.

Queste le prime immagini: