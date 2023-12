Tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham, Il rapporto Pelican narra di una studentessa di legge (Julia Roberts) che, dopo aver formulato una teoria sulla morte di due giudici, diventa bersaglio di assassini, e si rivolge a un reporter (Denzel Washington) per avere aiuto e risolvere il mistero. Il finale vede entrambi i personaggi sopravvivere, ma non rende chiaro il loro rapporto sul piano privato. In un’intervista con Entertainment Weekly, Roberts ha commentato la questione, confermando la teoria più accreditata:

Per me, alla fine del film, stanno assolutamente insieme. Guardano la televisione. Lei lo guarda in TV. E poi il giornalista dice: “Beh, la tua fonte sembra troppo brava per essere vera“. E lui, come solo Denzel sa fare, dice: “Potrebbe esserlo“. E poi, in slow motion, abbasso la testa e ho le guance arrossate, e questo per me dice tutto. Credo che lui sia innamorato di lei. Lei è innamorata di lui.