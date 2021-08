Direttamente da(Tangled), 50° classico d’animazione Disney, ecco la nuova figure Funko della linea POP! dedicata a Flynn Rider.

Trovate l’immagine della figure qua sotto:

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film animato:

Il furfante Flynn Rider, in fuga dopo aver messo a segno il suo ultimo colpo, si rifugia in una torre misteriosa, senza sapere che è abitata da Rapunzel, una principessa dai lunghissimi capelli dorati, rapita ancora in fasce da una subdola donna, Madre Gothel. La ragazza vedrà nell’intruso un’opportunità per fuggire dalla torre e insieme a lui intraprenderà un viaggio che condurrà entrambi alla scoperta del proprio destino.