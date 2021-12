è tornato a parlare con James Corden di(Tangled), 50° classico d’animazione Disney in cui doppiava Flynn Rider.

Come raccontato dall’attore, per essere considerato è stato necessario fingere di avere l’accento inglese:

Credevano che Flynn Rider, il ruolo che alla fine ho interpretato, dovesse avere un accento inglese perciò non stavano considerando attori americani. Fortunatamente la mia agente vocale sapeva che ero bravo a fare l’accento inglese, perciò si è battuta per me e mi ha fatto accedere al provino. Probabilmente ero l’unico americano lì e alla fine mi hanno dato il ruolo.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del film animato:

Il furfante Flynn Rider, in fuga dopo aver messo a segno il suo ultimo colpo, si rifugia in una torre misteriosa, senza sapere che è abitata da Rapunzel, una principessa dai lunghissimi capelli dorati, rapita ancora in fasce da una subdola donna, Madre Gothel. La ragazza vedrà nell’intruso un’opportunità per fuggire dalla torre e insieme a lui intraprenderà un viaggio che condurrà entrambi alla scoperta del proprio destino.